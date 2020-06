Marko Dmitrovic, nueva opción para la portería del Betis

Aunque el conjunto verdiblanco valora la opción de lanzarse a por Rui Silva, tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, éste podría renovar su contrato con el Granada. Esto ha llevado al Betis a incorporar a Marko Dmitrovic a su agenda, en la que también están Fernando Pacheco, Antonio Adán o José Sá.

Las alternativas del Betis a Marko Dmitrovic

En el caso de Marko Dmitrovic, aunque su cláusula es de 20 millones de euros, termina contrato con el Eibar en 2021, por lo que su fichaje podría resultar bastante asequible. No lo sería el de Fernando Pachecho, que tiene una cláusula de 40 millones de euros, mismo precio en el que está tasado Víctor Laguardia, otro objetivo del Betis. El club de las Trece Barras tendría previsto presentar una oferta conjunto por ambos. De no ser aceptada, el equipo andaluz se lanzaría a por Antonio Adán. El guardameta de 32 años termina contrato con el Atlético de Madrid y su regreso no supondría coste alguno para el Betis. Además, no vería con malos ojos partir como suplente de Joel Robles, rol que ha desempeñado en el cuadro colchonero como suplente de Jan Oblak. De hacerse de nuevo con Adán, algo que dependerá de su renueva o no por el Atlético, el Betis cedería a Dani Martín, por el que pagó 5 millones de euros en verano, para que no vea frenada su trayectoria. José Sá, al que sacar del Olympiakos costaría 13 millones de euros, es otra opción que baraja el equipo andaluz. Habrá que ver si el precio de este último resulta más asequible para el Betis que el de Marko Dmitrovic.