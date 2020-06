Pablo Machín, otro ex del Sevilla que podría entrenar al Betis

La continuidad de Rubi al frente del conjunto verdiblanco el próximo curso se antoja cada vez más complicada. Por ello, en las últimas horas varios entrenadores han sido relacionados con el Betis. El último de ellos, Pablo Machín, otro ex del Sevilla.

Machín se encuentra sin equipo desde que fuera destituido del club hispalense y espera una nueva oportunidad para volver a entrenar en la Liga Santander. Ya hace un año fue relacionado con el Betis: “No será la primera vez ni seguramente la última”, decía. “Nunca se sabe. Primero se tendría que dar la propuesta y luego se tendrían que tomar las decisiones", agregaba.

No obstante, la opción de Pablo Machín no sería la primera del Betis, sí la de Marcelino García Toral, otro ex del Sevilla. Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el equipo andaluz ya ha tanteado al técnico asturiano, que tras su salida del Valencia no podrá volver a entrenar en LaLiga Santander hasta la próxima temporada. Habrá que ver que ofertas maneja en verano Marcelino García Toral y si ve con buenos ojos la opción de entrenar al Betis pese a su pasado como sevillista. De momento ya se ha dicho que Marcelino García Toral, habiendo solicitado al club los fichajes de Fernando Pacheco y de Víctor Laguardia, ambos del Alavés.

Las alternativas del Betis a Pablo Machín y a Marcelino García Toral

Además de a Marcelino García Toral, el club de las Trece Barras maneja otras dos alternativas para relevar a Rubi. El que parecía el favorito antes del parón era Javi Gracia, la opción de mayor consenso entre la directiva. Sin equipo tras su paso por el Watford, y después de haber entrenado al Rubin Kazán, el técnico navarro busca una nueva oportunidad en LaLiga Santander y ésta podría llegarle de la mano del Betis.