Nenad Bjeliça reconoce que ha sido tentado por el Betis para relevar a Rubi

La continuidad del técnico catalán al frente del conjunto verdiblanco está en el aire desde el pasado mes de noviembre. Así lo ha reconocido Nenad Bjeliça, que ha confesado que el Betis contactó con él para que relevase a Rubi al frente de su banquillo.

Al ser cuestionado por el interés del Fenerbahçe, el que hasta hace un par de meses era el entrenador del Dinamo Zagreb, ha señalado: “También hubo interés y contacto por parte de Betis. Estaba trabajando en Dinamo Zagreb y me reuní con el Betis en noviembre. Por el momento, su situación se mezcla nuevamente y es por eso que es normal que vuelva a aparecer el interés”. Cabe señalar que Nenad Bjeliça fue compañero de Alexis Trujillo, actual coordinador del área deportiva del conjunto verdiblanco.

Nenad Bjeliça podría sustituir a Rubi al frente del Betis

Ha sido el propio Alexis Trujillo el que no ha garantizado la continuidad de Rubi más allá del partido que enfrentará al Betis con el Athletic en San Mamés. Precisamente él podría relevar en el cargo al técnico catalán hasta final de temporada; si es que no lo hace Nenad Bjeliça o Juan Merino. Ya de cara al siguiente curso, el técnico al que quiere ofrecer el Betis su banquillo es a Marcelino García Toral. El conjunto verdiblanco ya ha tanteado al técnico asturiano, que tras su salida del Valencia no podrá volver a entrenar en LaLiga Santander hasta el siguiente curso. Habrá que ver qué ofertas maneja en verano Marcelino y si ve con buenos ojos la opción de entrenar al Betis pese a su pasado como sevillista.