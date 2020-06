Unai Emery da calabazas a un equipo de la Liga

Aunque Unai Emery quiere volver a entrenar en la Liga Santander, no ha visto con buenos ojos tomar las riendas del Betis. El conjunto verdiblanco ha sondeado al técnico vasco como posible recambio de Rubi y tiene previsto lanzarse a por Marcelino García Toral de cara al siguiente curso.

Según el Diario AS, si Unai Emery ha dicho que no al Betis es porque considera que su actual plantilla no se adapta a su estilo de juego. El vasco prefiere esperar otra oportunidad para volver a entrenar en la Liga, preferiblemente de un equipo que vaya a disputar competiciones europeas de cara a la próxima temporada. Regresar al Valencia si Alber Celades no continúa sería la prioridad de Unai Emery.

Marcelino García Toral es la alternativa del Betis a Unai Emery

Otro ex del Valencia como Marcelino García Toral está siendo sondeado por el equipo andaluz. El Betis ya ha tanteado al asturiano aunque éste no podrá entrenar en la Liga esta temporada. Habrá que ver qué ofertas maneja en verano Marcelino y si ve con buenos ojos la opción de entrenar al Betis pese a su pasado como sevillista. De momento ya se ha dicho que Marcelino García Toral, habiendo solicitado al club los fichajes de Fernando Pacheco y de Víctor Laguardia , ambos del Alavés.

Además de a Marcelino García Toral, el club de las Trece Barras maneja otras dos alternativas para relevar a Rubi. El que parecía el favorito antes del parón era Javi Gracia, la opción de mayor consenso entre la directiva. Sin equipo tras su paso por el Watford, y después de haber entrenado al Rubin Kazán, el técnico navarro busca una nueva oportunidad en LaLiga Santander y ésta podría llegarle de la mano del Betis.

La tercera vía que explora el conjunto verdiblanco es la de Manuel Pellegrini, al que el Betis ha tratado de contratar en dos ocasiones anteriores. Además, su fichaje estaría avalado por Joaquín. El capitán del equipo andaluz ya estuvo a las órdenes del chileno en el Málaga y estaría encantado de volver a hacerlo.