El Manchester United quiere llevarse a Uros Racic del Valencia

Aunque podría tener una oportunidad en el conjunto che tras las salidas de Coquelin y de Parejo, el centrocampista de 22 años no tendría garantizada su continuidad en el club de Mestalla. Según apuntan desde Inglaterra, el Manchester United prepara una oferta de más de 30 millones por Uros Racic, al que probablemente dejaría salir el Valencia si se tiene en cuenta que dio el visto bueno a una propuesta similar del Leeds por Rodrigo Moreno.

The Sun afirma que en Old Trafford están dispuestos a superar dicha cantidad por el serbio. Anteriormente a que se filtrara el interés del Manchester United por Uros Racic, el serbio fue relacionado con el Oporto. Cuestionado por su futuro, su agente, Joao Maia, señalaba: “Creo que si Uros Racic no se queda en el Valencia, con seguridad, va a ir a un equipo más grande que Famalicao, porque lo que es seguro es que el jugador ha despertado el interés de otros clubes”.

Uros Racic podría dejar el Valencia para irse al Manchester United

De momento, Uros Racic, por el que el Valencia pagó 2,2 millones de euros, jugó con el conjunto che frente al Levante, aunque no lo hizo de inicio. La pasada campaña jugó como cedido en el Famalicao, donde anotó 3 goles en 39 partidos. En España, Uros Racic también jugó media temporada en el Tenerife, donde jugó 16 encuentros. Ahora podría dejar definitivamente el Valencia para probar fortuna en la Premier de la mano del Manchester United. Sin duda, una gran oportunidad para él.