El Wolverhampton amenaza la continuidad de Maxi Gómez en el Valencia

El delantero de 24 años podría ser el siguiente en abandonar el conjunto che. La lesión de Raúl Jiménez ha llevado al Wolverhampton a fijarse en Maxi Gómez, otro futbolista por el que el Valencia estaría dispuesto a escuchar ofertas.

El uruguayo llegó al club de Mestalla procedente del Celta de Vigo a cambio de 15 millones de euros y Santi Mina, por lo que se espera que el Valencia pida una cantidad superior por él. Cabe señalar que Maxi Gómez tiene una cláusula de 140 millones de euros, pero Rodrigo Moreno la tenía de 120 y fue traspasado por el Valencia al Leeds a cambio de 30 millones más 10 en variables.

Además de Maxi Gómez, Kang in Lee y Cheryshev podrían abandonar el Valencia

El el caso del coreano, tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, entrará en su último año de contrato el próximo verano. Por ese motivo, porque el club no quiere revivir lo sucedido con Ferran Torres y dado que Kang in Lee se ha negado a renovar, el Valencia escuchará ofertas por él en enero. Además, el futbolista de 19 años no está contento con su situación y con sus últimas suplencias.

En lo que respecta a Cheryshev, también termina contrato en 2022, aunque en su caso es el Valencia el que parece no querer prolongar el vínculo que les une. El ruso podría salir antes del conjunto che y ya negocia con el Dinamo de Moscú. ¿Saldrán Maxi Gómez, Kang in Lee o Cheryshev del Valencia en el mercado invernal?