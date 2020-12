Tras ser despedido por el PSG ahora va Aura Ruiz y dice esto sobre Jesé Rodríguez

Pese a que el futbolista entró en directo telefónicamente en La Casa Fuerte para apoyar a su pareja, una llamada que ha podido costarle al canario su despido del PSG, Aurah Ruiz quiere más de Jesé Rodríguez. Y es que la ex de Mujeres y Hombres y Viceversa exige que el delantero se disculpe por haberle sido infiel con Rocío Amar.

“Me merezco un perdón y no me lo dio. Tenemos que hablar muchas cosas fuera”, ha dicho Aura Ruiz desde La Casa Fuerte. “Estamos juntos y tenemos que aclarar muchas cosas. Fui madre con él, hemos superado o dejado atrás muchas cosas, pero él no ha hecho muchas cosas bien”, ha añadido la canaria.

“Él quiere y yo le he dado la oportunidad de que lo haga bien. Es una persona que puede hacerme mucho daño y muy feliz a la vez. Con todo lo que siente por mí, el corazón tira más que la razón”, ha finalizado Aurah Ruiz.

El mensaje de Aurah Ruiz ha llegado horas después de que Jesé se haya quedado sin equipo

El París Saint-Germain y el delantero español Jesé Rodríguez llegaron a un acuerdo para la rescisión de su contrato, que expiraba el próximo 30 de junio, indicó el club en un comunicado.

El exjugador del Real Madrid, que firmó con el club francés en el verano de 2016, ha disputado 18 partidos con el PSG, con el que ha marcado dos tantos.

Entre medias, fue cedido a Las Palmas en enero de 2017, al Stoke la temporada siguiente, al Betis en enero de 2019 y al Sporting de Portugal a finales de la pasada campaña.

El jugador, de 27 años, no ha conseguido imponerse como un elemento esencial del equipo, del que se lleva una liga francesa (2020), la Copa de la Liga de 2017 y la Supercopa de Francia de ese mismo año.