Rocío Amar se venga de Jesé tras su llamada a Aurah publicando audios comprometidos

A la ex de Mujeres Hombres y Viceversa con la que el futbolista del PSG fue infiel a Aurah Ruiz no le ha gustado nada que el canario entrara en directo en televisión para mostrar su apoyo a ésta. Es por ello por lo que Rocío Amar no se ha cortado un pelo a la hora de difundir unos audios comprometidos de Jesé Rodríguez.

Ver también La Otra Liga .Jesé Rodríguez será libre para volver a LaLiga

En dichas notas de voz se ve como el delantero llama a Aurah Ruiz “loca perdida” y “pesada”. Justificando su difusión, Rocío Amar ha añadido: “Que me dejen en Paz ¿No querías que te dejara en paz tu bebe?”. Por último, amenaza con seguir hablando: “Vamos a ir sacando cositas”.

Rocío Amar ha seguido manteniendo relaciones sexuales con Jesé

Pese a su encontronazo con Aurah Ruiz después de que ésta pillase a ambos in fraganti, la ex de Mujeres y Hombres y el futbolista del PSG han seguido viéndose. Así lo confirmaba la propia Rocío Amar, que ha reconocido también haber engañado a la expareja de Jesé Rodríguez.

“La noche del vídeo yo estaba con él y Aurah no dejaba de llamarle cada cinco minutos. Jesé estaba molesto por lo de ‘La Casa Fuerte’, que eso yo lo entiendo”, señalaba. Según Rocío Amar, Jesé le pidió que se escondiera: “Ella no sabía dónde estábamos, me parece raro que ella no sepa dónde vive su novio… Nos quedamos dormidos en el sofá y sonó el telefonillo, era ella y él me pidió que me escondiera. Fui al baño corriendo mientras ella me insultaba y destrozaba todo el mobiliario”.

“Al que le interesaba que se saque este vídeo es al propio Jesé. Me había bloqueado de Whatsapp, pero como es muy tonto me escribe por Instagram y me dice que le interesa que todo esto salga para que se vea lo loca que está Aurah”, revelaba.