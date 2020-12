Rubén Rochina desmiente haber hecho estas peticiones al Levante para renovar

El centrocampista de 29 años termina contrato al final del presente curso y será libre para negociar con otros equipos a partir del próximo mes de enero. Aunque, tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, esto es algo que está tratando de evitar el Levante, de momento, no ha alcanzado un acuerdo con Rubén Rochina para su renovación, lo que ha dado lugar a numerosos rumores.

Cuestionado al respecto por los medios oficiales del club, el futbolista ha querido desmentir alguno de ellos: “He tenido que leer noticias y escuchar comentarios de familia y amigos, de gente que te pregunta sobre la situación y sí que me gustaría aclarar que lo que sale en las noticias no es real. En ningún momento le he pedido al club cuatro años de contrato. Tampoco a nivel económico he pedido las cantidades que están saliendo por ahí”.

La duración del contrato, clave para le renovación de Rubén Rochina con el Levante

No obstante, Rubén Rochina ha aclarado: “A nivel económico no he llegado a valorar ninguna opción porque al final la diferencia está más en la duración del contrato que en otra cosa. Mi compromiso con el Levante es firme. Mientras defienda esta camiseta no habrá dudas sobre mi entrega en el campo”.

Además de a Rubén Rochina, Jorge Miramón termina contrato con el Levante en 2021

El defensa Jorge Miramón aseguraba recientemente que está acostumbrado a pensar en su futuro a corto plazo y que a pesar de que acaba contrato con el Levante en junio de 2021 esa circunstancia no le genera “ni incertidumbre, ni ansiedad”, aunque confesó que le encantaría seguir en Valencia.