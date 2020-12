Rubén Rochina podría abandonar a coste cero el Levante

El cuadro granota dispone hasta el 31 de diciembre para renovar al centrocampista de 29 años. De no llegar a un acuerdo para extender su contrato, Rubén Rochina será libre para negociar con otros equipos a partir de esa fecha, pudiendo abandonar el Levante a coste cero el próximo verano.

Pese a que el equipo valenciano podría estar abierto a desprenderse de él al final del presente curso, quiere que renueve para poder hacer caja por él. Y es que, según el diario AS, el Levante necesita recaudar 16,5 millones de euros netos en traspasos para cuadrar las cuentas de la temporada 2020-2021. De salir Rubén Rochina a coste cero, el cuadro granota podría verse abocado a vender a José Campaña.

Además de a Rubén Rochina, Jorge Miramón termina contrato con el Levante en 2021

El defensa Jorge Miramón aseguraba recientemente que está acostumbrado a pensar en su futuro a corto plazo y que a pesar de que acaba contrato con el Levante en junio de 2021 esa circunstancia no le genera “ni incertidumbre, ni ansiedad”, aunque confesó que le encantaría seguir en Valencia.

“No suelo pensar mucho en el futuro. He estado firmando contratos prácticamente año a año y estoy tranquilo por eso”, decía. “Ves que hay contratos muy largos y que se da continuidad a los jugadores y, en ese aspecto, si me tengo que quedar aquí estaría encantado”, insistía Jorge Miramón.

“Tengo contrato en el Levante y quiero hacerlo bien para ver si puedo continuar aquí o tener una mejor posición por si tuviera que salir. Pienso solo en hacerlo bien, estoy muy contento y me encanta la ciudad”, finalizaba.