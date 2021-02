Simeone responde a las críticas de Felipe y de Filipe Luis

En un momento de dificultad, como asumió él mismo tras la derrota por 0-1 con el Chelsea, Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, remarcó la confianza en su conjunto, destacó que sus futbolistas siguen “un plan, vaya bien o mal”, y señaló que “muchas veces saldrá mejor que peor”. El argentino ha considerado que la mejor respuesta que podía dar a Felipe y a Filipe Luis después de que estos le hayan acusado de tomar decisiones sin dar explicaciones era el silencio.

Simeone no opinó de las declaraciones de Filipe Luis ni de Felipe Monteiro al respecto de su forma de interactuar con sus jugadores e insistió en que su conducción del grupo la entiende “de la manera” que la lleva “desarrollando desde hace 15 años”, justo el tiempo que cumple ahora desde que asumió el cargo de técnico en el Racing Club.

La crítica de Felipe a Simeone

Aunque el central de 31 años ha disputado 25 partidos en el presente curso con el Atlético de Madrid, ha perdido protagonismo respecto al anterior y no sabe por qué. Simeone no le ha explicado las razones que le han llevado a ello y Felipe así lo ha reconocido en la última entrevista que ha concedido.

“Yo soy una persona que le gusta que el otro sea comunicativo. Pero el Cholo no lo es. Cuando toma una decisión no la argumenta, no habla de ella ni cuenta sus motivos, tampoco da ningún tipo de explicación. Esto me produce algo de incomodidad ya que si no juego me gusta saber por qué para tratar de mejorarlo. Pero lo entiendo, sé como es”, decía Felipe sobre Simeone.