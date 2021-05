Ronaldo Nazário pone fecha a su salida del Real Valladolid

Deportes

El presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazário, ha asegurado en rueda de prensa, 48 horas después de confirmarse el descenso del equipo a Segunda, que el objetivo es lograr “el ascenso directo la próxima temporada”, ya que va a estar entre los “dos o tres mejores presupuestos de Segunda División”.

Para ello, ha anticipado que “ya se está trabajando desde el club y, la próxima semana, ya empezará a haber noticias respecto a los cambios que se van a producir” y que pasan, principalmente, por fichar a un nuevo director deportivo y a un nuevo entrenador, tras las destituciones de Miguel Ángel Gómez y Sergio González.

Además, buscarán hallar “el mejor equilibrio para la plantilla”, en la que ya hay “40 jugadores con contrato”, por lo que “la confección del equipo no va a ser difícil, al contar ya con una base importante”, si bien serán el director deportivo y el entrenador los que decidan con quién contarán y con quién no.

Ronaldo ha reconocido que “no va a ser fácil” lograr ese reto marcado para la próxima campaña, pero ha insistido en que su deseo es que el equipo “regrese a Primera División y que lo haga, además, a través de las dos plazas que dan acceso directo a la categoría”, para lo cual confía en contar con el “apoyo” de la afición.

Ronaldo Nazário no quiere que la afición se enfade por su vida privada

Una afición que parece haberle dado la espalda en los últimos meses, aunque el astro brasileño ha indicado que esta “no debería enfadarse” por su “vida privada”, en relación a las críticas de los seguidores por su actitud en los últimos partidos, ya que ha retado a buscar “un propietario de un club de fútbol que haya estado más con él durante la época de la pandemia”.

“Esto es fútbol. Cuando ganas, todo va bien, pero cuando pierdes, lógicamente no te van a mandar flores”, ha comentado, al tiempo que ha aclarado que se encuentra “triste y decepcionado” por lo ocurrido, pero también “fuerte y motivado” para seguir con los propósitos que anunció cuando llegó al club, hace tres temporadas.

Ronaldo Nazário y su salida del Real Valladolid

En este sentido, ha precisado que su etapa en el Real Valladolid concluirá cuando haya “dejado un legado” en la ciudad y en la entidad: “cuando el club se haya consolidado en Primera, esté hecha la Ciudad Deportiva y el estadio sea de nuestra propiedad”, ha matizado.

En ese momento, “el club, saneado y con ingresos, se convertirá en una apuesta buena para cualquiera, ya que se trata de un gran club y de una gran ciudad”, aunque la venta del Real Valladolid no es algo que le preocupe “puesto que hay mucho que hacer y que lograr todavía”.

“No he recibido ninguna oferta por el club”, ha advertido Ronaldo, quien ha aclarado que “no se arrepiente” de ser su máximo accionista, ya que está donde quiere estar, “ilusionado” con lo que está haciendo y con motivación para “aprender de los errores y mirar hacia delante”.

La confianza de Ronaldo Nazário en Sergio González

Aunque considera que “no haber logrado la permanencia en Primera es un fallo brutal”, ha defendido que “confiaba” en que se iba a lograr y en que Sergio González podría revertir la situación, de ahí que decidiera mantenerle al frente del equipo hasta el final.

Al respecto, ha señalado que “según los datos, el 55% de los equipos que mantienen a su técnico en situación de crisis, logran mejores resultados y salen adelante” pero es que, además, optó por conservar a Sergio y a Miguel Ángel Gómez “por lealtad”, porque ellos “lograron un ascenso y dos permanencias”.

Haciendo un balance de esta temporada, ha admitido que este es “muy malo”, porque creyó que “se sufriría menos” y “llegó lo peor” y cree que “con la afición en el estadio, seguro que se hubieran logrado esos puntos que faltaron” para haber podido lograr la permanencia.

“Ahora ya empieza un nuevo proyecto y vamos a trabajar para hacer que el equipo ascienda. Y lo hacemos con ganas y motivación, para lograrlo cuanto antes, porque creo que este club tiene que estar en Primera peleando por objetivos más altos que la permanencia”, ha añadido.

Por último, ha avanzado su intención de “contar con un equipo femenino en el club, pero para ello, primero hay que contar con instalaciones suficientes, con esa Ciudad Deportiva, ya que ahora solo hay cuatro campos para doce equipos, y dos de ellos se reservan para el primer equipo”.