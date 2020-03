Así se recupera Ariadne Artiles tras 18 días en la cama por Covid-19

Ariadne Artiles nos está mostrando como lleva su cuarentena para tratar de recuperarse del todo tras 18 días en cama por coronavirus. Tras pasar unos ‘días de angustia e incertidumbre’, la modelo canaria quiso anunciar en Instagram que tenía el virus y aprovechó para compartir un mensaje muy emotivo. “Hoy empieza mi cuarentena, después de casi 18 días en la cama con un virus que te arrastra y te hace creer que vas a desaparecer del mapa. Hoy ya puedo decir que estoy de vuelta a la vida después de algunos días de angustia e incertidumbre”. Así comienza el mensaje que Ariadne Artiles ha compartido con sus fans haciendo referencia al que ha sido, sin duda, uno de los momentos más difíciles de su vida. Tal y como ella misma reconoce, han sido dos semanas muy complicadas, pero asegura que “todo ha pasado” y que está “bastante bien”. Después de esto, la modelo nos ha mostrado como sigue su dieta sana para intentar recuperarse del todo, esta vez comiendo frutos rojos por su gran cantidad de vitaminas. Los frutos rojos son una gran fuente de vitaminas. Por ejemplo, las fresas son ricas en vitamina C y B, los arándanos en C, y las moras en C y E, además de estar repletas de diferentes minerales como el potasio, el calcio, el hierro o el fósforo.

Además, Ariadne aprovecha para mandar mensajes para concienciar a la población y que todos nos tomemos en serio el peligro de este virus y nos quedemos en casa y hagamos caso a las autoridades. También le ha mandado todo su amor su hermana, Aida Artiles: “Menos mal que ya queda el susto un poquito atrás. Ahora a seguir en casita y juntitas, con risas y videollamadas se gana este confinamiento”. “Al final nos va a tocar a todos, de un modo u otro tendremos que pasarlo. Ánimo” o “Ahora toca empezar a moverse y hacer ejercicio para volver a estar en forma . Estar parado es lo peor para el cuerpo”.