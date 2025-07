De Aitana a Marta Díaz: los mejores looks de las invitadas a La Velada del Año V en Sevilla

Al fin ha llegado el día. Alrededor de las 20.00 horas de este 26 de julio se celebrará la quinta edición de La Velada del Año de Ibai Llanos en La Cartuja de Sevilla. No es casualidad que llevemos un lustro celebrándolo, puesto que se trata de uno de los eventos con más récords en audiencia, así como asistencia, donde se combinan combates de boxeo entre creadores de contenido intercalados con actuaciones de cantantes como, este año será Aitana o Melendi, entre otros.

Antes de conocer el resultado de los enfrentamientos entre Roro y Abby o Viruzz y Tomás Mazza, hemos analizado, así como comentado, los looks de las invitadas La Velada del Año V. Son muchos los influencers o celebridades que no quieren perderse un acontecimiento de esta magnitud. En los últimos años, personalidades de gran calibre como Lola Lolita, Paula Gonu, Marina Rivers o Violeta Mangriñán asistieron con estilismos cañeros y con mucha personalidad, acordes con la esencia de La Velada del Año V. Como ya estamos comenzando a ver en los posados de los invitados, esta edición viene con más ganas que nunca, demostrando de nuevo que hay cabida para la moda. Es decir, la correspondiente red carpet se está convirtiendo también en toda una pasarela llena de mucho, mucho y mucho estilo. Y nuestra sección Lifestyle de La Razón tampoco se la ha perdido. ¡Aquí están todos los looks de las celebridades en La Velada del Año V!

Todos los looks de las invitadas a La Velada del Año V en Sevilla

Marta Díaz ha apostado por un look más coqueto a la par que romántico con un corsé de efecto satinado en beige con encajes en blanco (tanto en el escote como a modo de tirantes caídos). Lo ha combinado con una minifalda de volantes de lo más juvenil y que tanto estamos viendo esta temporada.

Claudieta con la tendencia de todo al denim conformado por un total look de Serra Studio. Hablamos de un crop top y pantalones vaqueros súper anchos combinado con sandalias de tacón en negro y la melena del verano al estilo sirena.

Carla Flila, por su parte, siendo fiel a su estilo urbano con un top básico de escote asimétrico y espalda al descubierto en blanco junto con una falda de estampado animal. Eso sí, ha sumado un plus de más sofisticación con una coleta al estilo clean look.

Tatiana Kaer con un guiño al estilo Y2K con tank top de Balenciaga que ha sacado partido con una minifalda en blanco y cinturón en negro. Ha jugado con este binomio de colores con unos zapatos de tacón sensato de Zara.

Como decíamos, un despliegue de looks de los invitados a La Velada del Año V que no han defraudado ni han dejado indiferente a nadie. Nosotras seguiremos pendientes de nuevas sorpresas estilísticas, como el estilismo de Aitana en su actuación.

*Noticia en constante actualización.