QuédateEnCasa y ponte en forma bailando gracias a este canal de Youtube que adoran las ‘influencers’

Dejar de lado el pijama (y el sofá) y comenzar a realizar deporte en casa puede resultar complicado, más todavía teniendo en cuenta la situación de incertidumbre que estamos atravesando. Pero es hora de aceptar que esta cuarentena va para largo y que debemos tomar cartas en el asunto, dejar de lado la pereza, tan habitual, y encontrar una motivación. No poder salir a correr con la música a todo volumen o seguir nuestra rutina de gym no significa que en nuestra propia casa no podamos realizar ejercicio y levantarnos el ánimo gracias a él. Hay quienes como Cristina Pedroche recurren al yoga, otras en cambio optan por clases de cardio o pilates, en esto Coco Constans es una experta, sin embargo hay quienes buscan algo más, una opción que les haga divertirse y perder peso a la vez, como puede ser el baile.

Realizar ejercicio bailando es una opción muy demandada estos días, así lo podemos ver a través de las redes, y es que nada mejor mantenerte activa al ritmo de la música. ¿Verdad? Si tú también eres de las que prefiere el baile a cualquier otra disciplina, hemos dado con el canal de Youtube perfecto para ello.

Fue la influencer Carlota Weber, amante confesa del baile, quien nos descubrió hace un par de días este canal llamado POPSUGAR Fitness, que combina diferentes modalidades de baile para conseguir que nunca te aburras. La energía de ellas es espectacular, la propia Weber así lo afirmaba. Y después de verlo solo podemos reafirmarnos en ello. ¡Qué maravilla!

Tras sus recomendaciones, otros rostros de renombre de la red como Lucía Bárcena o Claudia Parras también decidieron sumarse a este canal para disfrutar del deporte como nunca antes. ¿Será este el descubrimiento del fin de semana?

Si quieres unirte a ellas, aquí te dejamos algunos vídeos de este canal de Youtube que promete revolucionar tu cuarentena, palabra de influencer.