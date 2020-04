¿Amante del yoga? Cristina Pedroche tiene un reto para ti (y no es fácil)

View this post on Instagram

Hoy os muestro cómo se hace un tipo de enganche, pero, por favor, sin agobios, sin presión. Es igual de válido si consigues hacer la postura final como si te quedas en los primeros pasos. En el yoga, como en todo, hay que ir poco a poco, disfrutando del camino. Cada vez que lo intentes estarás más fuerte. Disfruta de tu respiración y siéntete orgulloso de tus pequeños avances. Yo tardé 3 años en conseguir posturas tan complicadas como esta o como el spagat. Pero lo conseguí porque nunca me rendí 💪🏽🔥 Y sigo aprendiendo cada vez que piso mi esterilla. Me gustaría que me enseñarais vuestros progresos. Da igual si estás al principio como al final, estaré igual de orgullosa❤️ #JuntosSomosMasFuertes #StrongerTogether 💪🏽⚡️