Las 10 claves para sobrevivir (de la mejor manera) a la cuarentena de Juan Avellaneda

🧘🏻‍♂️ YOGA TIME 🧘🏻‍♂️ ・・・ ¿Cómo estáis? Yo sinceramente nervioso e inquieto, y aceptar que uno está así no es malo, lo malo es bloquearse mentalmente y negativizar todo, así que desde mi casa os envío muchos ánimos! Algo importante también estos días es moverse, y como no podemos salir por un tema de responsabilidad social os recomiendo hacer deporte en casa. Hay prácticas como el yoga que no requieren demasiado espacio, así que aparta los muebles y ponte algún vídeo de YouTube. Yo os recomiendo a mi amiga @xuanlanyoga y si queréis más marcha y no yoga a mi otro amigo @cescescola ! Ánimos y a movernos en casa y no bloquearnos ni físicamente ni mentalmente! Positives vibes y mucha fuerza!! Por cierto, os leo todos los comentarios! LOVE U ALL ✨