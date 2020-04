¿Qué vas a cocinar hoy? Estas cookies americanas harán las delicias en casa durante esta cuarentena

View this post on Instagram

RECETA DE COOKIES - GALLETAS DE CHISPAS DE CHOCOLATE 🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪 Hola a un nuevo día!!!! Amigos HOY miércoles a las 17h os voy a enseñar en un DIRECTO a hacer estas galletas y hablaremos de todas vuestras dudas sobre las galletas. Apuntaros los ingredientes y preparar a los niños en casa que entre todos haremos las galletas. ¿Quien se apunta? #yotambienmequedoencasa Con los bordes crujientes y el interior suave, llenas de un montón de chocolate delicioso. Ingredientes : 1. ▪️160 gr de mantequilla a temperatura ambiente 2. ▪️150 gr de azúcar moreno 3. ▪️100 gr de azúcar 4. ▪️1 huevo a temperatura ambiente 5. ▪️100 gr de chocolate 70% cacao 6. ▪️90 gr de chocolate 60% de cacao 7. ▪️5 gr de sal 8. ▪️200 gr de harina 9. ▪️100 gr de harina de fuerza 10. ▪️5 gr de bicarbonato sódico 11. ▪️10 gr de levadura química . . . ##mariacosbel#comidareal#breakfast#sweets#desserts#chocolate#gloobyfood#eater#diyfoodys#foodgawker#foodwinewomen#foodstyling#hautescuisines#f52grams#bonta#lovefood#beautifulcuisines#gastroart#foodporn#galletas#cookies