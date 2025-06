El look para las noches de verano de Susanna Griso: falda de tul bordada y top negro en Granada

Susanna Griso ha vuelto a demostrar que el estilo no está reñido con la comodidad en las noches estivales. La periodista disfrutó de una velada mágica en los jardines del Generalife con motivo del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, acompañada por amigos como el tenor José Manuel Zapata y el periodista Roberto Brasero. Pero si algo acaparó todas las miradas, fue su look bohemio y elegante, perfecto para una noche cultural bajo las estrellas.

La falda es de Is Coming, una firma de moda española con sede en Madrid que causa furor entre las invitadas de boda y las famosas. Hernández -fundador de Hoss Intropia-, lanzaron Is Coming, una firma de invitada que con sólo 5 años de recorrido ya cuenta con un ADN reconocible y un batallón de mujeres estilosas que son fans de sus diseños. Y entre ellas, Carmen Lomana que ya tiene varios diseños de esta firma en su armario. "La mujer que viste de Is Coming entiende de moda, le gusta arriesgar y se deja asesorar", explican desde la etiqueta, y eso no puede describir más a nuestra querida Carmen y también Susanna Griso.

El look de Susanna Griso en Granada

La presentadora apostó por una falda larga de tul en color crudo con bordados circulares en negro, gris y mostaza, una prenda icónica de la firma española Is Coming, conocida por su estética boho chic y sus diseños artesanales con alma mediterránea. La falda, con un delicado vuelo y capas sutilmente fruncidas, aportaba movimiento y ligereza al look, además de ese toque artístico tan acorde con el entorno de la Alhambra. La combinó con un top negro de escote en pico y espalda al aire, que realzaba su silueta sin restar protagonismo a la prenda estrella. En los pies, unas sandalias planas negras, y como únicos complementos, unos pendientes largos dorados y un colgante fino, dejando que el estilismo hablara por sí solo.

Un estilismo ideal para las noches de verano que confirma que el tul también puede ser sofisticado, natural y fresco. Una elección perfecta para un evento al aire libre en uno de los entornos más mágicos de nuestro país