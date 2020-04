¿Qué vas a comer hoy? Malena Costa apuesta por el pan arcoíris más solidario (y 100% natural y saludable) de esta cuarentena

View this post on Instagram

Llevamos días pensando cómo aportar nuestro granito de arena en este momento tan delicado. Se nos ha ocurrido hacerlo de la mejor manera: con PAN! Pero no un pan cualquiera, este PAN ARCOÍRIS 🍞🌈 100% saludable gracias a la espinaca, zanahoria, cúrcuma y curry que llevan las masas que lo conforman. Y 100% solidario, ya que toda la recaudación de su venta va a ir destinada al proyecto #yomecorono que actualmente trabaja en la búsqueda de una vacuna para el coronavirus. Dentro de muy poco lo podréis encontrar en todas nuestras tiendas. Seguimos peleando juntos en esta batalla 💪🏻😷 #panarcoiris #levaduramadre #levaduramadreorganicbakery #pan #bread #solidaridad #obrador