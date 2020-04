Laura Pausini: “Tendremos que empezar de nuevo y no podemos permitirnos olvidar a nadie”

En Italia, como ahora en España, los famosos han dado ejemplo desde el principio y están ayudando con sus iniciativas a que la gente permanezca en casa durante este confinamiento por la grave crisis del coronavirus. Entre ellas, Laura Pausini. La artista italiana ha hecho diferentes directos en Instagram junto a Tiziano Ferro o con Kaká que fueron todo un éxito. Pero además de eso, Laura ha aprovechado para mandar diferentes mensajes a través de sus redes sociales de apoyo y reivindicación en estos duros momentos de pandemia por coronavirus.

El pasado jueves, Laura Pausini lanzó un mensaje al gobierno desde sus redes sociales mostrando de nuevo su apoyo a todos los profesionales de la salud y alza la voz mostrando su compromiso y solidaridad con la industria cultural. En tan sólo pocas horas se han sumado más de 150 rostros y voces más importantes y reconocidas de Italia. “Tendremos que empezar de nuevo y no podemos permitirnos olvidar a nadie ni dejar atrás a cientos de miles trabajadores”

Un mensaje en el que pone voz a todos aquellos compañeros que se han visto duramente afectados y que afrontan un futuro tan cercano como incierto en esta crisis mundial por Covid-19. “Cada cosa tiene su momento y hoy es el momento del dolor por quienes ya no están, del cuidado de los enfermos y del apoyo económico, moral y organizativo, que debemos pedir en voz alta, para todos los profesionales de la salud que están en primera línea. Esta es, sin duda, la prioridad. Mañana, sin embargo, respetando a todo el mundo, tendremos que comenzar de nuevo y no podemos permitirnos olvidar a nadie ni dejar atrás a cientos de miles de trabajadores que no tienen la culpa de lo que está sucediendo y están hoy sin perspectivas de futuro”, dice Laura en este vídeo en Instagram

“No estamos hablando por nosotros o de nosotros. Hablamos de todos los músicos, los autores, los DJ, los bailarines, los operarios, los técnicos, los especialistas, los profesionales de todos los sectores del espectáculo, los trabajadores sin derecho a percibir un subsidio, el personal eventual, todos los empleados del mundo de la música y el entretenimiento. Estamos hablando de quien toca por las noches en vuestras ciudades y quien enseña música a vuestros hijos”, añade Laura. Y termina con un, “en definitiva, esperamos vernos pronto de nuevo. En salas de conciertos, en teatros, en pabellones deportivos, en estadios, en arenas y plazas.Y cuando nos volvamos a ver, el primer aplauso estará dedicado a ellos, a nuestros constructores de sueños.”