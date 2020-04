¿Antojo de dulce esta cuarentena? Cristina Pedroche nos revela la receta de “la mejor tarta de queso del mundo”

View this post on Instagram

Receta de la mejor tarta de queso del mundo. Nunca probé una cosa así. ❤️ Ingredientes y pasos: -500 gramos de queso crema -250 gramos de nata 35% materia grasa -5 huevos -un poco de sal -100 gramos de queso fresco -80 gramos de queso parmesano -200 gramos de azúcar Batir todo hasta que esté homogéneo. -Echamos 10 gramos de harina y volvemos a mezclar. Por otro lado trituramos las galletas hasta que se hace polvo y vamos mezclando poco a poco con mantequilla fundida hasta que queda una pasta que será la base de nuestra tarta. En el molde ponemos esta base de galletas (con un dedo es suficiente) y echamos la mezcla de queso. Hornear con el horno precalentado en posición calor con ventilador a 190 grados durante 30 minutos. Y cambiar a posición grill a la máxima potencia para gratinar la superficie durante 3-4 minutos. Sacarla y dejarla reposar al menos 3 horas en un lugar fresco o en la nevera. Serán las 3 horas más largas de vuestra vida 🤣🤣🤣🤣 Si está bien hecho tiene que quedar cuajado, cremoso alrededor y cuajado, fluido en el centro. Pufff... ¡Increíble! 🤤❤️