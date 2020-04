’Y te diré’: Esta es la canción de Sara Carbonero esta cuarentena (y te va a robar el corazón)

Esta cuarentena por coronavirus en España y Portugal nos está sirviendo para conocer mucho más a Sara Carbonero. La periodista que siempre ha sido poco asidua de las redes sociales y de mostrar aspectos de su vida privada, ahora nos está dejándola conocer mucho mejor. Desde lo que cocina, la música que escucha, las películas que ve o rincones de su casa como la habitación de sus hijos. Además, ayer Sara Carbonero, quiso contar a sus seguidores que se ha unido a Unicef para mandar 22.264 pares de guantes y 26.934 mascarillas a los sanitarios españoles y animarles a que hagan lo mismo. Y ayer nos dejó esta bonita versión de Dani Fernández y Marwan, ‘Y te diré’.

“Me dices que ya nunca más nos miraremos, al menos no con esa forma de mirar. Me dices que es mejor que no nos encontremos, yo solo busco la manera de olvidar”. “Mamá, ¿cuándo se acaba el coronavirus? .(La pregunta de cada noche antes de dormir) .#asítodoslosdías #esedíallegará #yaquedamenos #estotambiénpasará #Porto #slowlife”. Esa es la bonita pregunta que le hacen sus hijos a Sara Carbonero cada noche antes de irse a dormir, esa inocencia de lo más pequeños con las que nos sentimos tan identificados en estos momentos.