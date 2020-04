¿Se te ha acabado tu champú? 4 champús que puedes comprar en el súper y te salvaran la melena esta cuarentena

¿Quién no echa de menos ir a la peluquería? Nosotras sí y también hemos pasado por el drama de quedarnos sin nuestro champú durante esta cuarentena por coronavirus en España. Sí, dramas capilares del primer mundo. Por suerte, el champú que yo uso lo venden en el supermercado y me han salvado la vida al traérmelo junto a mi compra semanal durante esta cuarentena por coronavirus en España. Sí, siempre uso ese y lo prefiero antes que los de peluquería. Se trata de la marca australiana Aussie que destaca por su calidad y por sus ingredientes naturales. ¡Y no sabéis cómo huelen! Por eso, y como diría La Vecina Rubia, compartir es de guapas, os dejo cuatro champús que podéis comprar en el súper y os van a salvar la melena durante esta cuarentena sin poder ir a la peluquería. ¡Apunta!

AUSSIE

Champú Nourish con extracto de semilla de cáñamo australiana frasco 300 ml para cabello que necesita hidratación (4,99 €)

FRUCTIS

Hair Food Papaya champú reparador para pelo dañado frasco 350 ml (4,95 €)

TRESEMME

Champú Hidratación Intensa para cabello seco o dañado botella 900 ml (5,41 €)

HERBAL ESSENCES

Bio renew champú repara Aceite de Argán de Marruecos frasco 400 ml (4,60 €)