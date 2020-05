¿Qué comemos hoy? Ariadne Artiles nos da la receta de su plato estrella (de cuchara y a fuego lento)

View this post on Instagram

Cuando tengo tiempo para cocinar, me gusta hacer platos de cuchara a fuego lento para mantener todos sus nutrientes.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 1. Mi plato estrella son las LENTEJAS CON VERDURAS.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ Ingredientes: 500gr de lentejas, 1 cebolla grande, 1 puerro, 2 🍅, 2 🥕, 1 pimiento rojo, 2 calabacines, 2 dientes de ajo y 1 cucharadita de comino y cúrcuma.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ Pasos: La noche anterior, poner las lentejas en remojo. (También pueden usar la opción de bote ecológico.) Cortar todas las verduras en dados. Cortar las cebollas y el puerro en juliana y trocear los ajos en láminas muy finas. En una sartén, pon dos cucharadas de AOVE y sofreír los ajos. Cuando comiencen a dorarse, echar las cebollas y el puerro y cocer unos minutos con una pizca de sal. Añade el pimiento y las 🥕 y por último incorpora los 🍅 y los calabacines. Agregar las especias al gusto y las lentejas escurridas. Añadir 2 vasos de agua y cubrir con ella los ingredientes. Tapar y cocer durante 20 min o hasta que las lentejas estén tiernas. Dejar reposar 10’. Para acompañar puedes hacer un huevo duro🤤⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 2. GARBANZOS CON SETAS SHIITAKE ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ Ingredientes: 200gr de garbanzos, 150gr de setas shiitake, 50gr col kale, 2 hojas de laurel, caldo de verduras, 1 diente de ajo, 1/2 cebolla, 1/2 🍅, 500gr de 🥔, 1 cucharada de comino, pimentón dulce, cúrcuma, canela y tomate concentrado, 1 cucharadita de salsa de carne de pimiento choricero y popurrí de pimientas al gusto. ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ Pasos: La noche anterior, poner los garbanzos en remojo. (También puede usar la opción de bote ecológico.) Picar las cebollas en cuadrados. Pelar y chascar las 🥔. Limpiar bien las setas shiitake y cortar en tiras. Pelar y picar el diente de ajo y el 🍅. En un caldero grande, agregar todos los ingredientes. Añadir el comino, la cúrcuma, el pimentón, la canela, el popurrí de pimientas, las hojas de laurel, sal, tomate concentrado, la salsa de carne de pimiento choricero y un chorrito de AOVE. En lugar de agua, verter el caldo. Lo dejamos a fuego alto hasta que hierva y luego 1 hora aprox. a fuego medio. Dejar reposar 10’.⁣ ⁣⁣⁣ Cuál es tu plato favorito ? #compartiresvivir😋