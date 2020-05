Maria Fernández Rubíes tiene el vestido que te hace morena al instante

María Fernández Rubíes está más guapa que nunca. Es un hecho. Y estamos convencidas de que ya conoces la razón. Pero, además, creemos que esto del confinamiento le está sentando de maravilla porque estamos absolutamente enamoradas de sus looks relajados para estar en casa y nos hemos dado cuenta en los últimos días de que solo ella combina vestido con zapatillas con tanta maestría. La influencer nos ha conquistado recientemente con un vestido que, además, eleva el tono de nuestra piel al instante. Hace que parezcamos más morenas y resulta muy favorecedor. Además, es de un color que sienta bien tanto a rubias como a morenas. ¡Echa un vistazo porque es, a primera vista, AMOR!

El de María Fernández Rubíes es un minivestido color turquesa de estampado floral con manga corta ligeramente abullonada terminada en frunce y botones muy femeninos en el pecho. Lleva escote caja y es perfecto para salir a pasear durante la desescalada. Queda increíblemente bien con zapatillas (máxime si es con unas Veja con detalle turquesa) y sabemos dónde lo puedes encontrar.

El vestido de María es de Faithfull The Brand y tiene un precio de 134,30 euros en la web oficial de la marca. Es una firma americana que tiene cosas espectaculares. No hay un estampado feo ni un corte que no vaya a realzar nuestra figura. Es una firma mid cost que podríamos comparar con & Other Stories y vas a soñar con sus diseños porque son lo más bonito de la primavera. En España puedes encontrar la firma en Revolve pero muchos de los diseños están también disponibles en tiendas multimarca vía online. Las faldas midi de seda combinadas con cropped top anudados a juego y en el mismo tejido son nuestra perdición. Por no hablar de los vestidos y la ropa de baño. Faithfull The Brand se ha convertido ya en nuestra marca favorita para la primavera. ¡Gracias, Frubies!