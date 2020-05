¿Diseñar un vestido en casa de la forma más sencilla? Pilar Rubio dice sí y te enseña cómo lograrlo a través de Instagram

Tras dejarnos sin palabras transformando, con tan solo unas simples tijeras, una prenda básica en una totalmente nueva y espectacular, Pilar Rubio ha vuelto a sorprendernos con sus dotes como diseñadora compartiendo una nueva y atrevida idea DIY (Do it yourself): confeccionar un vestido con un retal de tela elástica. Sí, has oído bien. ¿Te atreves a ponerlo en práctica?

“¿Tenéis por casa un retal de tela elástica? Con una pieza no muy grande nos podemos hacer un vestido sencillo y cómodo en muy poco tiempo. ¿Os animáis?”, escribía la presentadora en Instagram junto al vídeo en el que enseña el paso a paso para conseguirlo.

En apenas unos minutos, Rubio va mostrando las pautas para llevar a cabo esta idea, pasos muy sencillos que cualquiera con máquina de coser en su casa, una buena dosis de paciencia y muchas ganas, puede ponerlo en marcha rápidamente. Una forma de aprovechar el tiempo en esta desescalada y de ampliar tu fondo de armario de una forma muy económica. ¿Quién no desea crear sus propios vestidos?

En este caso, Pilar Rbio ha utilizado las telas sobrantes de su primera colección de baño junto a Selmark, una forma de aprovechar al máximo los productos y luchar, de alguna manera, contra el impacto medioambiental de la industria. ¡Bravo, Pilar!