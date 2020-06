Rocío Osorno tiene el mono estampado de Mango que va a arrasar en verano: realza el escote, estiliza y alarga las piernas

La it girl andaluza no deja de poner en nuestro radar nuevas y atractivas piezas para esta inminente época veraniega. Si el otro día era un conjunto de crochet de Oysho el que logró cautivarnos -y que muchas no tardaron en incluir a su cesta de la compra-, ahora ha sido un espectacular mono largo estampado el que ha situado en el centro de todas las miradas, Es tan especial y favorecedor que será muy difícil no seguir sus pasos. ¡Es una maravilla!

Hablamos de un diseño estampado en blanco roto y negro de manga corta, cuello son solapa y estilo acampanado que pertenece a la nueva colección de Mango. Un mono que además de ser original y sofisticado también es realmente favorecedor, llevarlo encima realzará el escote y alargará tus piernas, sobre todo si decides sumar cuñas o sandalias de tacón a tu look. Por no hablar de lo bien que sienta a aquellas que ya cuentan con bronceado en su piel, como en el caso de Rocío Osorno.

La mejor parte es que la pieza sigue disponible en la web catalana para delicia de quienes, como nosotras, se han enamorado de ella desde el primer momento. ¿El precio? 39,99 euros, y además también podemos encontrarlo en color verde, otra opción para las que prefieran dejar de lado los tonos blancos.