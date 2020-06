Rocío Osorno nos ha descubierto este conjunto de Oysho perfecto para ir a una terraza (o disfrutar de la playa)

El verano está a la vuelta de la esquina y la llegada del verano comienza a verse a través del armario de muchas expertas en moda, influencers o celebrities que empiezan a estrenar las tendencias más populares de la temporada en estas fases de la desescalada, a la espera de la nueva normalidad. Entre ellas, no faltan las creaciones de crochet, una tendencia que nos recuerda a nuestras abuelas y que cada año reaparece con la subida de las temperaturas con más fuerza. Y esta vez ha sido Rocío Osorno la que nos ha devuelto esta tendencia con este conjunto de Oysho, que lejos de quedarse dentro de casa, es perfecto para ir de terraceo en esta desescalada, dar un paseo a la playa o tomarse algo en un chiringuito. Eso sí, no es apto para las menos arriesgadas ya que el conjunto trasparentan bastante.

Un conjunto de Oysho de top y pantalón de crochet con transparencias, muy fresquito y que además tiene otra de las grandes tendencias del verano que ya lucía el otro día Rocío, los hombros al descubierto. El pantalón es largo de pata ancha con tejido de punto croché, cintura elástica y abertura a los lados. Y la camiseta de manga tres cuartos de crochet con cuello recto, hombros descubiertos y el detalle de bajo con nudo delantero. ¿Cómo combinarlo? Para ir a una terraza perfectamente lo puedes combinar con ropa interior nude que no transparente, o con unos ciclistas tan en tendencia debajo, o cómo no, llevando el top con unos jeans y esperarte a ir a la playa para llevar el pantalón con el bikini debajo. Además, si le sumas unas alpargatas, un bolso de rafia o incluso on sombrero o un pañuelo en la cabeza, serás la más estilosa de la ciudad.

La camiseta cuesta 15,99€ y el pantalón 19,99€. Y de momento, el efecto Osorno no ha surgido efecto y las dos prendas están disponibles en todas las tallas.