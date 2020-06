Ariadne Artiles nos enseña a preparar en dos minutos el helado más rico del verano

Por fin. Cuando solo quedan tres días para que el verano empiece oficialmente, los meteorólogos nos han confirmado que subirán las temperaturas. Consecuencia de esto, nos volverá a apetecer tomar helados pero ¡hay que tener cuidado! No podemos dejarnos embaucar por los envasados. Están cargados de azúcares y no tienen nutriente alguno. Lo mejor es que hagamos helados en casa y, lejos de lo que a priori puedas pensar, eso no es ninguna lata. Ariadne Artiles nos ha mostrado la receta más rápida y fácil para hacer el helado más rico del verano. ¡Atenta! Además te contamos dónde encontrar la batidora que lo puede todo y los moldes para helados más profesionales.

“Acabo de hacer un helado de sandía casero buenísimo. Solo tienes que batir la sandía y al congelador”, ha dicho la modelo. Está claro. El secreto para conseguir un helado delicioso y profesional no es otro que el de mezclar bien los ingredientes. De hecho, para hacer que el helado de Ariadne Artiles sea más cremoso y tenga menos hielo, podemos agregarle yogur. Y esto mismo lo podemos hacer con cualquier fruta. ¡También es una idea estupenda añadir frutos secos para darle un toque más crunchy! En este sentido, todo lo que necesitamos es una buena batidora.

La batidora de vaso Oster Aliado Reversa incluye motor reversible, que desplaza los ingredientes hacia la parte inferior del vaso para batirlos de forma rápida y eficiente. Además, cuenta con ajustes preprogramados con un solo toque, que permiten conseguir recetas perfectas. Tiene un precio en El Corte Inglés de solo 71,20 euros. Con el fin de que, además, la apariencia de tus helados sea de lo más profesional, te dejamos a continuación el molde para helados que está triunfando en las redes sociales este año. Ya lo hizo el pasado y quizá conozcas la marca: se llama Leuké.

Ese kit de cuatro unidades de moldes apilables para hacer helados caseros de forma sana y natural de Leuké tiene un precio en la web oficial de la marca de 15,90 euros. Su diseño permite colocarlos uno encima del otro, ahorrando espacio en el congelador; su tapa protegerá el helado de olores. Incluye recetas fáciles, también sin lactosa y un palo para cada molde. Su posición en horizontal permite un rellenado más fácil y estable y, al estar hechos de silicona, desmoldar el helado es mucho más fácil.

¡Ahora lo tienes todo para hacer los helados perfectos del verano sin arruinar tu salud! Comer bien no es estar a dieta.