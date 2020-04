¿Helados caseros? Esta es la receta más sana (y sin azúcar) que triunfa en Instagram

¿Una cuarentena dulce? No hay día que las influencers y famosas de nuestro país no nos dejen alguna receta durante esta cuarentena por coronavirus en España para que nos chupemos los dedos en casa. Por algo se ha agotado la levadura en los supermercados. Pero tranquilas, la receta que os traemos hoy no necesita levadura, ni harina, ni nada de eso. Se trata de unos mini helados en su versión más sana y otra con chocolate. La receta original es de Paula Ordovás, con unos helados de lo más sanos que podemos hacer en casa. ¿Preparadas? Sacad papel y boli.

Y si en cambio, eres de los que necesita azúcar en su vida y no quiere ser tan healthy, Marta Lozano nos ha dejado su versión con menos ingredientes, con más chocolate blanco y más fáciles de hacer en casa.

¿Cuál de las dos recetas te apuntas para hacer en casa esta cuarentena?