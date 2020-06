El estilo perfecto para este verano 2020: camisa blanca, minifalda de flores y botas cowboy (palabra de María Pombo)

No hay influencer a la que se le resista un buen street style, y aunque estos meses se han tenido que acostumbrar a mostrarnos looks más caseros, ahora que vuelven a salir a las calles derrochan estilo con las últimas tendencias. Y eso es lo que le ha pasado a María Pombo, que justo antes de dar la bienvenida al verano, nos enseña sus estilo perfecto para este verano 2020 por las calles de Madrid. Seguro que ella que veranea en el norte, no se quita estas prendas en todo el verano. Camisa blanca, minifalda de flores y botas cowboy; la combinación que nunca falla.

María Pombo ha escogido en este caso una camisa oversize de inspiración boho, de escote abierto, manga francesa y del tejido perfecto para el verano como el lino ya que es mucho más fresquito que otros. Además, ha añadido una minifalda de estampado floral, unas botas cowboy en tono cale, collares de bolitas y la cadena para las gafas de sol que vuelve a pegar fuerte este verano. Y un infalible para cualquier look, un bolso de cuero negro de Chanel.