Rocío Osorno ha estrenado el bikini más sostenible y ‘made in spain’ que hace tipazo a cualquier edad

Aunque algunos ya estéis de vuelta al trabajo y otros aún no hayamos tenido vacaciones, aunque no lo parezca aún quedan días de playa y vacaciones en este verano de la nueva normalidad tan extraño pero que queremos aprovechar hasta el última momento. Porque llega septiembre y no sabemos que nos deparará en estos días de incertidumbre y pandemia, pero si sabemos que queremos exprimirlo al máximo con la mayor responsabilidad y cumpliendo todas las medidas. Igual que está haciendo Rocío Osorno que aún disfruta de días de playa y vacaciones y nos ha descubierto este bikini de una marca ‘made in spain’ de lo más sostenible.

La firma Baelle elabora prendas de baño y lencería producidas 100% en España con materiales naturales como la seda, el algodón o el bambú, que cumplen con los índices de sostenibilidad de Sensitive® Fabrics. Su colección de bikinis de este verano está formada por varios diseños reversibles, y otros con detalles de volantes que quieren concienciar a las personas de la importancia de proteger el medio ambiente. El bikini de Rocío Osorno es el modelo ‘Espinela', un diseño reversible en tonos burdeos. Este bikini reversible de cuello barco combinado con una braguita alta con tiras ajustables a los lados, crea un conjunto minimalista, simple y sensual. La estructura del tejido logra un efecto faja muy favorecedor y comodísimo. Sin costuras visibles entre las dos telas, consigue un efecto de Segunda piel. Los dos colores diferentes dan la opción de cambiar tu look y ser creativo usando el bikini hasta la altura del top para alisar tu figura consiguiendo el look traje de baño. ¿Su precio? 128€.