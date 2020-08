Amelia Bono tiene la combinación ganadora para septiembre: vaqueros + body de Zara

En un abrir y cerrar de ojos nos plantamos en septiembre, el septiembre más incierto de los últimos años, del no saber si será el de ‘volver a empezar otra vez'. Pero sin duda no vamos a perder la ilusión de la vuelta, de los nuevos comienzos y del olor a nuevo que siempre impregnaba cada septiembre y que tanto nos gustaba. Y para este septiembre de la nueva normalidad, Amelia Bono tiene el look perfecto, la combinación ganadora y que no puede faltar en tu armario las próximas semanas: vaquero + body de zara.

BODY LIMITLESS CONTOUR COLLECTION 03 (12,95 EUR)

JEANS Z1975 HIGH RISE WIDE LEG (29,95 EUR)