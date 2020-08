Esta es la bermuda vaquera de Zara que llevan las que más saben de moda (y además hace cinturita)

Un look de 10 para empezar septiembre. Y es que la influencer Lucía Bárcena ha aprovechado que está pasando unos días en su tierra natal, Vigo, para estrenar un estilismo de septiembre aprovechando que allí las temperaturas son más bajas que en Madrid. Un look básico y perfecto como el de Mery Turiel pero que le añade las bermudas más en tendencia para los próximos meses y que no se quitan las que mas saben de moda. La prenda por excelencia para las ‘insiders’ las próximas semanas. Zara ha acertado de pleno con esta bermuda vaquera de tiro alto que inmediatamente nos transporta a los años 90. ¿Quién no llevó este tipo de vaqueros en aquella época?

Las bermudas vaqueras más vintage han regresado con más fuerza, son de lo más estilosas, han conquistado el street style y además marcan cintura y hace tipazo porque resaltan las curvas femeninas. ¿Lo mejor? Que puedes combinarla con infinidad de looks, incluso con una blazer y una camiseta para ir a la ’ofi’ o con una simple camisa blanca como Lucía y ya tienes el lookazo asegurado.

BERMUDA DENIM WIDE LEG (22,95 EUR)