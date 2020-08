La primera gran alfombra roja en tiempos de coronavirus con Lady Gaga (y sus mascarillas) como gran protagonista

Lady Gaga fue la principal protagonista de la gala de entrega de los MTV Video Music Awards (VMA) de 2020 no sólo por los cinco galardones que se llevó a casa, entre ellos el de artista del año, sino también por las llamativas y originales mascarillas que la neoyorquina lució en cada una de sus múltiples apariciones a lo largo de una noche de distanciamiento social. Y nosotras solo podemos aplaudir, porque no hay mejor ejemplo en este momento para concienciar al mundo de la importancia del uso de mascarillas, y el mundo de la música y de la moda tiene mucho que hacer. La música no vive ajena a la Covid-19 y, como aplaudiría el mismísimo Fernando Simón que pedía a la influencers españolas que dieran ejemplo, la gala fue una muestra de cómo debe actuar la sociedad para evitar contagios. Los MTV Video Music Awards 2020 se han convertido en la primera gran alfombra roja celebrada durante la pandemia del Covid-19 en la que hemos podido ver los looks de Lady Gaga, Miley Cyrus, Ariana Grande o Bella Hadid.

La primera mascarilla con la que Lady Gaga llamó la atención fue una rosa de grandes dimensiones con alambres y malla metálica, pero después impactó aun más con otra negra que tapaba prácticamente toda la cara y que en la zona frontal tenía una pequeña pantalla de luces que cambiaban de color, y más tarde con una de cuero decorada con largos cuernos en los laterales y pinchos metálicos. Pero hasta 5 mascarillas diferentes llevó combinadas con sus diferentes looks. ¡Así nos gusta, dando ejemplo!