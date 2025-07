4 trucos caseros y rutinarios que han hecho crecer mi cabello en poco tiempo

Muchos de nosotros hemos tenido el mismo objetivo alguna vez en nuestra vida: conseguir que crezca el cabello lo más rápido imposible. Durante mucho tiempo hemos pensado que el hecho de tenerlo largo y fuerte es cuestión de suerte o genética, pero a día de hoy hemos descubierto una serie de trucos para conseguir este resultado y reside en los cuidados intensivos que son fáciles de implementar en una rutina capilar. Y que levante la mano quien no ha puesto en práctica cientos y cientos de consejos milagrosos sin tener finalmente el resultado que se esperaba. Pues bien, esta vez hablamos de mimos sencillos, pero siendo constante, para tener una melena extralarga.

Debemos tener en cuenta que ahora estamos en una de las temporadas donde el cabello sufre más, dado que los agresores externos actúan directamente sobre este. Hablamos del agua salada del mar, el cloro de la piscina, la humedad diaria o, por supuesto, los rayos UV. Por lo que, estamos en el mejor momento para concienciarnos de un autocuidado hacia nuestro pelo de una manera progresiva y con esfuerzo. Muchas veces caemos en la red de los productos mágicos que nos prometen tener una melena radiante, fuerte y sana en cuestión de 24 horas, pero lo cierto es que nuestra constancia y motivación tiene un trabajo un poco más progresivo. Por ello, en nuestra sección Lifestyle de La Razón hemos recogido cuatro trucos caseros y rutinarios que han hecho crecer nuestro cabello y que han marcado un antes y un después aplicando algunos cambios en nuestra rutina en cuestión de semanas.

[[H2:1. Masajear el cuero cabelludo]

No es un mito, es una realidad. Desde hace varios años conocemos este consejo para hacer crecer el cabello de una manera más rápida, simplemente ocupando unos minutos al día. Porque aunque se recomienda hacerlo de manera diaria, en el caso que no tengas mucho tiempo, se tendría que hacer lo más habitual posible. Se puede realizar tanto con un cepillo especial como con los propios dedos para estimular la circulación y, por ende, el crecimiento sano del cabello. Asimismo, también fortalece la raíz, reduce la caída y mejora la textura del cabello.

Cepillo de masaje de cuero cabelludo, de Sephora Collection (11 euros)

Cepillo de masaje de cuero cabelludo. Sephora Collection

2. Utilizar aceites de romero, oliva o almendra

Los aceites capilares son un must have en la rutina capilar de cualquier persona. En especial, para nutrir el folículo piloso, los de romero, oliva o almendra son los más recurrentes gracias a sus beneficios: estimulan la circulación sanguínea del cuero cabelludo, son hidratantes y regeneradores y fortalecen. ¿Cómo es la manera de utilizarlos? Primero de todo, calentamos ligeramente dicho producto y lo aplicamos en el cuero cabelludo con las yemas de los dedos. Lo masajeamos de manera circular durante 5 o 10 minutos y lo dejamos actuar 30 minutos y lo finalizamos con su aclarado.

Aceite capilar de romero, de Arganour (7 euros)

Aceite capilar de romero. Arganour

3. Dormir con sábanas de seda

No es ningún capricho, las almohadas de seda contienen una infinidad de beneficios en nuestro cabello. Entre ellos encontramos el hecho de evitar la fricción para que no se nos rompan las puntas, no se enrede el cabello o no se caiga. Asimismo, también contiene la hidratación natural el cabello, protege la estructura de este y reduce el encrespamiento que tanto estamos sufriendo este verano.

4. Mascarillas hidratantes, especialmente de aloe vera

Las mascarillas hidratantes de aloe vera son uno de los productos más efectivos a la hora de cuidar nuestra melena. Gracias a su aplicación de una o dos veces por semanas, conseguimos una mejor circulación sanguínea del cuero cabelludo. Actúa como un exfoliante eliminando los poros obstruidos y es rica en vitaminas que benefician directamente a la raíz o fortalecen la fibra capilar, como las vitaminas de complejo B o los minerales como el zinc y el magnesio.

Mascarilla hidratante de aloe vera, de Christophe Robin (30 euros)

Mascarilla hidratante de aloe vera. Christophe Robin

La cuestión es encontrar las maneras más naturales, fáciles y rutinarias para conseguir una melena envidiable este verano. Se tratan de consejos que podemos comenzar a instalar en nuestro día a día e ir complementándolos con otros según vayamos observando progresos y resultados.