Las blazers de ‘tweed’ también se llevan con zapatillas, palabra de Estela Grande

Este es el tejido que Coco Chanel popularizó tras importarlo de Escocia y que se convertiría en un símbolo de la liberación femenina de la época. La chaqueta de tweed de Chanel era, en realidad, una reinterpretación de las siluetas masculinas, mucho más rectas y holgadas que las de las mujeres. Y aunque mucho ya no se acuerdan hoy en día, la diseñadora francesa solía referirse a sus creaciones como “una moda adaptada a la realidad”. El paso del tiempo no ha hecho sino darle la razón, y el tweed acabó por convertirse la seña de identidad más clara y popular de la Maison, reactualizándose temporada tras temporada con la dirección creativa de Karl Lagerfeld antes y con Virginie Viard ahora.

El tweed es uno de los tejidos más clásicos que existe y el que más arrasó la pasada temporada (incluso en verano) y también lo vamos a seguir llevando este otoño. Es un tejido tan sofisticado, que a veces, nos equivocamos y los asociamos a looks para ocasiones más especiales. Pero no. Si tienes en tu armario una prenda de tweed no dudes en rescatarla y darle un toque más casual como hace Estela Grande al combinarlo con las zapatillas Nike más en tendencia y dándole ese toque masculino como símbolo de liberación que buscaba Coco Chanel en sus origen. Un look de empoderamiento femenino total.

CHAQUETA OVERSIZE DE BOUCLÉ (475 €)

NIKE BLAZER MID ’77 VINTAGE (100€)