¡Alerta tendencia! Este otoño las americanas se llevan con estampado a cuadros (palabra de Zara, Uterqüe y Mango)

Más allá de ser la gran estrella de los looks de oficina, la blazer se ha convertido con el paso de los años en un indispensable para cualquier armario de otoño. Su dominio en las calles con la llegada del entretiempo es indiscutible, la versatilidad que ofrecen a la hora de crear propuestas sobre el asfalto ha sido determinante, no solo es acertada con pantalones de traje a conjunto, simulando un total look de ensueño, sino también junto a vestidos, faldas e incluso jeans, aportando el toque elegante y sofisticado que le caracteriza.

Cada temporada son nuevos estilos y formas los que logran despuntar en las calles de todo el mundo. Oversize, de lino, de efecto piel, estilo cropped, con grandes hombreras, ajustadas, con cinturón.... ¿La última en acaparar miradas? Un clásico: la americana con estampado de cuadros. Nunca ha llegado a desaparecer, resulta difícil no contar con una de ellas en nuestro guardarropa, pero definitivamente este año será cuando consiga reinar. No lo decimos nosotras, lo afirman las nuevas colecciones de las grandes firmas de referencia: Zara, Mango, Uterqüe, Stradivarius, H&M... Todas ellas han incluido múltiples diseños con este print en las propuestas para la temporada otoño/invierno 2020 confirmando que o tenemos una con nosotras o nos vamos a arrepentir.

Tranquila, para facilitar esta búsqueda hemos recopilado algunos de los diseños más especiales de estas marcas. Americanas con estampado a cuadros en diferentes versiones que prometen solucionar tus próximas elecciones. Siguen disponibles en las páginas webs, aunque quizás no sea por mucho tiempo. ¿Cuál eliges?

Blazer cruzada cuadros de Zara (59,95 euros)

Blazer cuadros botón joya de Uterqüe (179 euros)

Blazer oversize cuadros de Stradivarius (35,99 euros)

Americana cuadro escocés de Mango (79,99 euros)

Blazer entallada cuadros de Zara (29,95 euros)

Americana de corte recto de H&M (39,99 euros)