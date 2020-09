10 bolsos diseñados en España que no te vas a quitar en todo el otoño y que puedes encontrar en El Corte Inglés

La moda española, el ‘made in spain’ y el diseño español se han convertido en un valor en alza en los últimos años que ha cautivado a amantes de la moda más allá de nuestras fronteras. Es una muestra de la creatividad y el buen gusto que hay en España también en el diseño de moda y, como no, en los accesorios de calidad. En nuestro país hay mucho talento, tanto en los diseñadores como en los grandes talleres, muy famosos por la fabricación de sus bolsos y sus accesorios de piel, desde Alicante a Ubrique (Cádiz). Por eso, os traemos esta selección de bolsos diseñados en España que podemos encontrar en El Corte Inglés con materiales de alta calidad que proponen piezas duraderas y especiales. No te los querrás quitar en todo el otoño y los podrás seguir llevando toda la vida.

GLORIA ORTIZ

Bolso shopper mini Gloria Ortiz Sofia de piel en negro con grabado coco (Hazte con el bolso aquí)

CAMINATTA

Shopping Caminatta en burdeos con asa larga extraíble (Hazte con el bolso aquí)

EL POTRO

Hobo El Potro de piel vacuna en burdeos con asa larga extraíble (Hazte con el bolso aquí)

DIMONI

Bolso shopper Dimoni de piel vacuna en rojo con varias asas (Hazte con el bolso aquí)

CATS

Hobo Cats de piel en camel con asa larga extraíble (Hazte con el bolso aquí)

SOUTHERN COTTON

Shopping Southern Cotton en mezcla de lino y piel en tono azul marino con imán (Hazte con el bolso aquí)

ABBACINO

Bolso shopper grande Abbacino en gris con compartimento para portátil de 13″ (Hazte con el bolso aquí)

DESIGUAL

Bolso shopper Desigual Colorama Norwich en rojo con grabado en relieve de logos (Hazte con el bolso aquí)

EL CABALLO

Riñonera de mujer El Caballo de piel burdeos convertible en bandolera (Hazte con ella aquí)

MUNICH

Bolso shopper Munich de nylon y material sintético en negro con cremallera (Hazte con el bolso aquí)