Las 3 cosas que nunca haría una dermatóloga y que solemos hacer en nuestro día a día

En nuestro día a día, cometemos errores en forma de hábitos, que consideramos insignificantes, y muchas veces ni siquiera reparamos en ellos. Los hacemos de forma automática y no lo pensamos bien hasta que viene un experto que nos dice lo contrario. Es el caso del tema de hoy. Y es que la Dra. Leire Barrutia ha publicado en su perfil de Instagram un vídeo en que habla de las 3 cosas que no haría nunca como dermatóloga.

¿Qué podrá ser? Pues ya te decimos que dos de las tres cosas que comenta esta experta, las hemos hecho todas, sin excepción. Y, algunas de nosotras, hemos hecho las tres a lo largo de nuestra vida. Presta atención porque esto te interesa.

Las 3 cosas que nunca haría una dermatóloga

1. Acostarse con el pelo mojado. Si no lo has hecho nunca, no nos lo creemos. A todas nos ha dado pereza coger el secador antes de acostarnos alguna vez. "Por una parte, esto puede cambiar la flora del cuero cabelludo e inducir a alteraciones como la dermatitis seborreica, la caspa y, en general, la inflamación del cuero cabelludo. Por otro lado, el pelo mojado se rompe con mayor facilidad", explica. Todo esto sin hablar del encrespamiento que produce.

2. Depilarse la cara con cera. Aunque no estemos usando retinoides, la experta explica que hacerse la cera en la cara es muy inflamatorio y provoca que aparezcan manchas en la piel. Si encima estamos utilizando retinoides, como asegura la experta, "podemos producir quemaduras superficiales, que puede desencadenar en una hiperpigmentación postinflamatoria".

3. Utilizar cabinas de rayos UVA. "No solo aumentan muchísimo el riesgo de melanoma y de otros cánceres de piel, sino que aceleran muchísimo la pérdida de colágeno, la aparición de manchas, y es el factor que más contribuye al envejecimiento de la piel", sentencia.

Así que, ya sabemos, ¡hay que secar bien el pelo, utilizar máquinas depilatorias y usar polvos bronceadores!