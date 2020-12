Estos son los colores de ropa que más te favorecen según tu tono de pelo: rubio, castaño o moreno

De la misma manera que el tono de nuestra tez influye a la hora de sumar nuevas prendas al armario, también es clave el color de ojos y, por supuesto, el del cabello. Muchas veces tan solo nos fijamos en cómo combinan unos diseños con otros y no realmente si estos, en función de lo mencionado con anterioridad, se adaptan a nosotras de la mejor manera. Error. No tener en cuenta o no saber realmente los colores que mejor se adaptan a nosotras puede provocar que al crear un outfit nuevo, el resultado no sea el esperado y la combinación termine por ser un problema.

Por fortuna, hemos recopilado algunos trucos y tips vistos en las redes para que tanto si eres rubia, con el pelo castaño o con un tono negro azabache, nunca tengas problema a la hora de elegir diseños: estos son los colores con los que lograrás verte espectacular. ¡Toma nota!

Colores que favorecen a melenas rubias

El azul cobalto. Es posiblemente el tono que más favorezca a aquellas con un tono clarito de cabello, consigue iluminar y resaltar el rubio. ¿Lo mejor? Es tendencia y encontrar prendas con él como protagonista será muy fácil. El rosa pastel. Es ideal. Dulcifica los rasgos del rostro y además dará lugar a una perfecta armonía del cabello con el look. En general todo tipo de tonos pastel -como el verde menta o el azul bebé- son una gran opción para mujeres con el cabello rubio. Tonos tierra. Tanto el camel como el resto de la familia son ideales. Gracias a ellos, los rasgos del rostro se dulcifican y complementa a la perfección los reflejos del cabello. El color vino. Es un tono atractivo, elegante y totalmente perfecto. Optar por él teniendo el cabello rubio nunca será un error, destaca los matices de tu melena y además aporta calidez.

Colores que favorecen a castañas

Verde oscuro. Es un color realmente agradecido, consigue potenciar los matices más claros del cabello, tanto si tienes un tono rubio muy oscuro como un castaño claro. Fucsia. Aportará calidez y luminosidad al rostro, será una opción ideal tanto para castañas claras como para aquellas que cuenten con un tono más oscuro. Amarillo. Es un color complicado, lo sabemos, pero sumar prendas con él como protagonista logrará un resultado de dulzura y juventud ideal. Por no hablar del perfecto contraste que ofrece con cabellos castaños.

Colores que favorecen a morenas

El rojo. Sin duda, el gran aliado de las que cuentan con melena morena. Gracias a él conseguiremos potenciar el tono del cabello y lucir siempre perfectas. El gris. El contraste es perfecto, por no hablar de la luminosidad que aporta al rostro. El nude o tono maquillaje. No solo conseguirá realzar el tono del cabello, algo que siempre buscamos, sino también el de tu rostro. Es perfecto tanto en verano como en invierno.

¿Y aquellos que nos favorecen a todas?

Los extremos: el blanco y el negro. Eso sí, tendremos que tener en cuenta el tono de la piel y el de los ojos para decantarnos por diseños más fríos o más cálidos, siempre dentro de la misma gama, para no equivocarnos ni dar una sensación errónea.