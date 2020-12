Amelia Bono tiene el look más cañero para combinar las botas de agua (más virales) de Zara con falda y chaqueta de piel de Mango

¿Preparada para la próxima semana de lluvias en toda España? Cuando veas el lookazo que se ha marcado Amelia Bono vas a querer que llueva todas los días. Y es que la ‘insider’ se ha calzado las botas de agua de Zara más virales de la temporada, que vuelven a estar disponibles, con un conjunto de chaqueta y minifalda de efecto piel de Mango. ¿Puede tener más rollazo este look para un día de lluvia? La respuesta la tenemos clara, NO. Y no nos extraña que las seguidoras de Amelia se hayan vuelto locas preguntando de dónde era cada prendas... ¡Pues aquí tenéis todas las respuestas!

Cazadora oversize efecto piel (49,99€)

Minifalda efecto piel (25,99€)

Bota plana engomada (45,95€)