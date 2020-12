Nuria Roca y las botas de Mango que su hija le ha robado

Nuria Roca ha subido recientemente a su perfil de Instagram una imagen en la que vemos a su hija paseando. “Feliz con su euro”, escribe bajo la fotografía la presentadora. Y añade: “para todos los que me preguntáis por las botas, son mías y me las ha quitado ya. Son de Mango, comodísimas y chulísimas”. Y lo cierto es que no nos extraña en absoluto que mini- Nuria se haya hecho con las botas de mamá porque el color no puede ser más versátil y plataforma es tendencia.

Las botas de Nuria Roca son de Mango y salieron a la venta, como figura en el perfil oficial de Instagram de la firma el pasado mes de noviembre. Inmediatamente se agotaban en las tiendas españolas del gigante catalán. Pero eso sí, siguen disponibles en países como Francia y en los Estados Unidos. A pesar de estas cosas, tras una exhaustiva labor de investigación... ¡traemos b

Los populares botines de Mango están disponibles en Buyma. Una tienda online de primeras marcas que los pone a nuestro alcance a pesar de estar agotadísimos por 114 euros.

Botines de Mango en verde oliva.

No se trata de una imitación sino de los botines de Mango reales. Así lo confirma en la descripción del producto la propia tienda que comenzó su andadura en 2005. En esta puedes encontrar asimismo prendas, zapatos y accesorios de grandes firmas que ya han sido, incluso, descatalogados. Es un gran almacén en el que merece la pena bucear para encontrar aquellos artículos que no hemos llegado a comprar a tiempo. Quedan pocas tallas así que te recomendamos que te des prisa si como a Nuria Roca estas botas te han conquistado. Combinan con pantalón o vestido y por su tonalidad son ideales para lucir con muchas de las prendas de tu armario y los abrigos que están de moda.