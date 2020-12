Tamara Falcó tiene el look de efecto tipazo (‘made in spain y rebajado) perfecto para el amigo invisible y toda la Navidad

Ya no hay dudas, Tamara Falcó se ha convertido en toda una ‘insider’ de moda en nuestro país. Look que saca, look que nos deja con la boca abierta. Y aunque ayer dijera en ‘El Hormiguero’ que no sabe ni le gusta posar ante las cámara, la verdad es que Tamara cada día está más guapa. Los ‘juernes’ ahora son para ver los lookazos de Tamara en la televisión. Una de las novedades en la vida laboral de Tamara es su estreno como colaboradora de ‘El hormiguero’. Y como buena referente de moda en nuestro país, no puede faltar haciendo publicidad en Navidad como ya hacía su madre, Isabel Preysler. “Ha llegado la Navidad y también el amigo invisible”, así hace publicidad Tamara de Pedro del Hierro con un look muy especial para estas fiestas de la marca.

Tamara Falcó con total look de Pedro del Hierro.

Jersey jacquard lentejuelas (83,00 €)

Jersey navideño.

Push up efecto cuero (69,00 €)