Estos son los mejores propósitos sexuales para el 2021

Reconócelo, tú también has hecho tu lista de buenas acciones para cumplir en este año que acabamos de estrenar. Aprender idiomas, cuidar más la dieta… pero ¿y qué pasa con el sexo? La sexualidad forma parte de nuestra vida y es básico para tener una buena salud emocional.

Después de vivir un 2020 en cuarentena y con distanciamiento sexual, no es de extrañar que mejorar o aumentar la vida sexual sea uno de los propósitos de la mayoría de nosotros, pero aún hay más hábitos que podemos incluir en nuestra lista de deseos.

La plataforma líder de aventuras extramatrimoniales Ashley Madison ha realizado un estudio en el que han participado 2.400 encuestados en la que hace un análisis de lo que hemos aprendido en este 2020 y qué queremos para nuestro 2021 en el amor.

Cuando se pregunta a los españoles ¿qué nota le darías al 2020 del 1 al 10?, el resultado no supera el aprobado, un 4,4 es la nota que le ponen los españoles encuestados a este año. Y es que con una pandemia de por medio era difícil que esa nota fuera positiva.

En cuanto al confinamiento, un 0% de los españoles encuestados afirman haber tenido relaciones con su cónyuge a diario tanto antes como durante el confinamiento. Cuando indagamos por la frecuencia sexual de los matrimonios españoles para ver cómo ha afectado el confinamiento nos damos cuenta de que la pandemia ha hecho que hagamos menos el amor. Antes de la pandemia un 12% declaraba no hacer nunca el amor con su cónyuge y después de la pandemia ha subido a un 19%.

Si le preguntamos a los españoles por sus sueños para 2021 un 47% declara “Una vacuna para el COVID” un 33% “menos restricciones para poder quedar en persona” y un 14% “No estar tanto tiempo en casa”. Casi la mitad de los españoles encuestados anhelan la vacuna, pero… ¿La quieren para poder tener una aventura segura? El 61% afirma que sí, pero que esa no es la razón principal, lo que sí reconocen es que cuando se implante dicha vacuna estarán más dispuestos a ser infieles, pues se sentirán más seguros.

Año nuevo, vida nueva… ¿Qué vicios/fetiches le gustaría probar a los españoles en este nuevo 2021? Casi un 50% tiene claro que sería “sexo al aire libre” le sigue el hacer una orgía con un 42% y entran en empate con un 33% el complicado “sexo anal” y el (más complicado aún) “control del orgasmo”.

Por último, hemos querido indagar sobre las motivaciones de los infieles en esta pandemia y preguntarles el por qué. El 0% de los españoles afirman que haya sido porque la cuarentena haya afectado negativamente a su matrimonio, en cambio el 14% de los encuestados globales sí que lo ponen como pretexto. Pero la gran motivación tanto para los habitantes de la península como para el resto del mundo ha sido el recordar que la vida es corta (debido a la situación que estamos viviendo) y el “aburrimiento”.

Consejos para mejorar la vida sexual

Mejorar la comunicación sexual. Es muy importante conocerse para poder decirle a nuestra pareja lo que nos guste. Hablar y comunicarse antes y durante un encuentro es básico para potenciar el placer entre ambos miembros de la pareja. Además, las charlas y las caricias posteriores a un encuentro unen más a las parejas que el acto en sí.

Tomar más la iniciativa. Hay que atreverse a buscar los encuentros y no quedarse siempre esperando a que los demás cumplan nuestros deseos.

No fingir ningún orgasmo. Fingir no sirve absolutamente de nada. Reivindica tu placer y derecho a sentir sin presiones y no te quedes sin tu “final feliz”.

Cuidar la higiene íntima. Es importante evitar infecciones que puedan afectar a tu salud, así que hay que prestar atención a los cuidados que requiera nuestro cuerpo, como puede ser usar jabones suaves con ph neutro, llevar ropa interior de algodón para que la piel pueda respirar correctamente y limpiarnos correctamente cada vez que vamos al baño.

Ampliar el repertorio. Si en la variedad está el gusto ¿por qué limitar toda la actividad sexual al coito? Hay muchas prácticas placenteras que nos pueden hacer conocer mejor nuestro cuerpo y el de nuestra pareja.

Salir de la rutina. Y por rutina decimos cama. Cambiar de sitio donde practicamos sexo o de horario puede fomentar nuestras fantasías.

Quiérete a ti mismo. Para empezar a querer a los demás hay que comenzar con hacerlo con un mismo. Es esencial que conozcamos las caricias y gestos que nos gustan para poder decírselo a nuestro partenaire.

Derribar mitos. Este puede ser el año en el que rompas con todos los tabúes con los que has vivido hasta ahora. Quizá descubras sensaciones maravillosas a las que te habías cerrado hasta ahora.

Visitar el ginecólogo o el urólogo al menos una vez al año. Muchas personas creen que por no tener una vida sexual activa no tienen que ir al médico. O porque se encuentran bien. La verdad es que deberíamos programar una visita de rutina al doctor al menos una vez al año para descartar ETS, infecciones o dolencias más graves.