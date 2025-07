Las compras de rebajas de Zara, Mango o H&M que hemos hecho para sobrevivir a julio

La ola de calor de España ha llegada acompañada de un nuevo mes en el que teníamos previsto hacer un despliegue de los mejores looks de nuestro armario aprovechando las rebajas de verano 2025. No obstante, todos estamos sintiendo la falta de motivación a la hora de saber qué nos podemos poner en el día de hoy. Porque las temperaturas suben, de la misma manera que la cantidad de las personas en la playa y nuestra necesidad de hacer un cambio del vestuario, también. Y ya nos hemos encargado nuestra sección Lifestyle de La Razón de hacer una buena selección que encaje a la perfección con las necesidades de este julio.

Las rebajas de verano han aterrizado en Zara, Mango y H&M con los mejores descuentos que abrazan tanto las tendencias de esta temporada como los básicos que siempre terminamos renovando. Sí, nosotras ya hemos caído ante las tentaciones de las firmas low cost para comenzar un julio la mar de moderno, contemporáneo y por un precio mucho más asequible. Entre estos chollos de rebajas, encontramos los accesorios que elevan cualquier estilismo, como un bolso de abalorios o unas sandalias de tachuelas que no pueden estar más de moda en estos momentos. También, las prendas de crochet a la que siempre recurrimos y que se han extrapolado en todas las fechas sin necesidad de reservarlas para ambientes de costa o mar. O, también, los tops versátiles que actúan como el clásico botón de emergencia cuando no tenemos ninguna idea de qué ponernos. Por supuesto, también hemos tenido en cuenta tanto los estampados más llevados, especialmente los lunares, o los colores más en tendencia, como el Mocha Mousse o los más suaves que romanizan el verano. Ahora, es el momento de hacerte con todas las necesidades (o, a veces, caprichos disfrazados) antes de que te quedes sin tallas o no vuelvan nunca más, ¿vas a permitir perderte las siguientes compras?

Compras de rebajas que merecen la pena este julio

Aunque los 40 grados diarios agraven nuestro cansancio o desgana, siempre tenemos la solución más fácil de las editoras de moda: las rebajas. Pueden hacer las temperaturas que quieran, pero nosotras adaptaremos nuestro estilo fashionista a través de materiales ligeros o ítems que nos permiten más frescura y comodidad. A continuación, presentamos las 15 compras de las rebajas de verano de Zara, Mango y H&M hasta 56 euros.

Saca abalorios, de Zara (rebajado a 10 euros)

Saca abalorios. Zara

Chaleco de crochet, de Zara (rebajado a 13 euros)

Chaleco de crochet. Zara

Top peplum, de Zara (rebajado a 13 euros)

Top peplum. Zara

Falda asimétrica de lino, de Zara (rebajada a 26 euros)

Falda asimétrica de lino. Zara

Vestido de lunares, de Zara (rebajado a 40 euros)

Vestido de lunares. Zara

Bermudas, de Mango (rebajadas a 18 euros)

Bermudas. Mango

Sandalias planas de tachuelas, de Mango (rebajadas a 30 euros)

Sandalias planas de tachuelas. Mango

Vestido bordado, de Mango (rebajado a 56 euros)

Vestido bordado. Mango

Mono palabra de honor, de Mango (rebajado a 56 euros)

Mono palabra de honor. Mango

Vestido de escote deshilachado, de Mango (rebajado a 36 euros)

Vestido de escote deshilachado. Mango

Bañador, de H&M (rebajado a 10 euros)

Bañador. H&M

Top transparente, de H&M (rebajado a 10 euros)

Top transparente. H&M

Falda transparente, de H&M (rebajado a 20 euros)

Falda transparente. H&M

Pantalón de rayas, de H&M (rebajado a 13 euros)

Pantalón de rayas. H&M

Body en chocolate, de H&M (rebajado a 10 euros)

Body en chocolate. H&M

Tras una semana de dar el pistoletazo de salida a las rebajas de verano 2025, todavía hemos dado con prendas, accesorios o calzados que sí merecen la pena invertir. ¿Pronto te vas de vacaciones y no sabes qué meter en la maleta? Aquí te damos la solución.