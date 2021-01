Este es el jersey de jacquard y cuello alto de H&M (perfecto si tienes 20 o 50 años) que te salvará del frío y la nieve de esta semana

¿Pero este frío qué broma es? Ya se que ahora me diréis que es invierno y tiene que hacer frío, pero no estas temperaturas no son normales. Previsión de hasta 8 grados bajo cero en Madrid y nevadas históricas. Por eso ha sido ver este jersey de jacquard con cuello alto que ha lucido Carmen Gimeno y darnos cuenta que es la mejor compra que podemos hacer esta semana para o morir congeladas. Guapas, en tendencia y calentitas.

Se trata de este jersey de H&M en punto de jacquard suave con cuello alto de canalé y mangas raglán en gris y azul. Remate de canalé en puños y bajo. ¿El precio? 34,99€ y lo mejor es que también está disponible en marrón.