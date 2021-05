Las chicas MILENIALS van a NECESITAR la nueva versión del vestido ‘Pretty Woman’ de Zara que ha vuelto en forma de falda y top

¡Verano ven a mí! No importa las veces que la emitan por televisión, que siempre se corona como lo más visto. No importa las veces que las tiendas lo repliquen, que el vestido de lunares de Pretty woman siempre se agota. Un claro éxito del vestuario de una película que se convierte en icónico y pasen los años que pasen, no nos lo quitamos de nuestro imaginario. Por eso, tenemos claro que si Pretty Woman se rodara en 2021, Julia Roberts cambiaría su vestido de lunares por este conjunto de Zara que van a amar las chicas más milenials.

La versión más milenial del vestido de Pretty Woman está en Zara.

Se trata de este set a juego de nueva colección de Zara formado por una falda de vuelo con volantes y el top crop de tirantes anchos y escote corazón. Además, los lunares son maroones y el fondo blanco. ¡ Pretty Woman , total!

CUERPO CROP LUNARES (19,95€)

Cuerpo crop.

FALDA LUNARES VOLANTES (22,95€)