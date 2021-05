Tengas 50 o 30 años vas a necesitar las mules joya de Zara (en todos lo colores) para llevarlas con tus vaqueros anchos y sentirte la protagonista de ‘Sexo en Nueva York’

Acabamos de encontrar el paraíso ‘online’ de los amantes de los zapatos. No, no son Manolos pero son Amancios. Y estamos seguras que las Carrie Bradshaw españolas se van a volver locas con la nueva sección de zapatos de fiesta de Zara. ¡No podemos estar más felices! Y no solo porque somos unas locas de los zapatos, si no porque vuelva la sección de fiesta a la marca estrella de Inditex también significa que todo vuelve a la normalidad poco a poco. Y que pese a la pandemia, los eventos y los looks de fiesta vuelven a nuestros armarios y a nuestra vida. Tengas 30 o 50 años los va a necesitar en tu armario.

Y nosotras nos hemos enamorado de la versión plana, con estos mules planos con joya y Carmen Gimeno nos ha dado la mejor inspiración para lucirlos con vaqueros anchos.

MULE PLANA BRILLOS (49,95€)